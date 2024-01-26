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Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже

Происшествия 08:46   26.01.2024
Оксана Горун
Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В Харькове произошел пожар в гаражном кооперативе Салтовского района.

ЧП случилось в 16:22 25 января.

«Причиной стала неосторожность при обращении с огнем. В гараже загорелся автомобиль «ВАЗ 2104». Пытаясь спасти свое транспортное средство, 50-летний владелец получил ожоги лица. Прибывшие на место происшествия спасатели 22-й части ГСЧС потушили пожар в 17:05″, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 08:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове произошел пожар в гаражном кооперативе Салтовского района".