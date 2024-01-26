Пытался спасти машину: в Харькове мужчина получил ожоги в горящем гараже

В Харькове произошел пожар в гаражном кооперативе Салтовского района.

ЧП случилось в 16:22 25 января.

«Причиной стала неосторожность при обращении с огнем. В гараже загорелся автомобиль «ВАЗ 2104». Пытаясь спасти свое транспортное средство, 50-летний владелец получил ожоги лица. Прибывшие на место происшествия спасатели 22-й части ГСЧС потушили пожар в 17:05″, — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки в регионе зафиксировали восемь пожаров, два из которых — из-за обстрелов.