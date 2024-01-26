Намагався врятувати машину: у Харкові чоловік отримав опіки в гаражі, що горів

У Харкові сталася пожежа в гаражному кооперативі Салтівського району.

НП сталася о 16:22 25 січня.

“Причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль «ВАЗ 2104». Намагаючись врятувати свій транспортний засіб, 50-річний власник отримав опіки обличчя. Прибулі на місце події рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу о 17:05”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких – через обстріли.