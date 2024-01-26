Намагався врятувати машину: у Харкові чоловік отримав опіки в гаражі, що горів
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
У Харкові сталася пожежа в гаражному кооперативі Салтівського району.
НП сталася о 16:22 25 січня.
“Причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль «ВАЗ 2104». Намагаючись врятувати свій транспортний засіб, 50-річний власник отримав опіки обличчя. Прибулі на місце події рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу о 17:05”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких – через обстріли.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 08:46;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові сталася пожежа в гаражному кооперативі Салтівського району".