Дружина загинула, чоловік вижив – пожежа на Харківщині (фото)

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що смертельна пожежа вночі на 26 січня сталася у дев’ятиповерхівці на вул. Соборній у Вовчанську.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 04:42 26 січня. Горіла квартира на восьмому поверсі.

“До місця виклику спрямували оперативне відділення 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої пожежної охорони із селища Вільча. На час їх прибуття вогонь встиг охопити квартиру повністю, а також прилеглий тамбур. Загальна площа горіння складала 120 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 66-річного чоловіка і відшукали тіло його загиблої внаслідок пожежі жінки. Їй також було 66”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Попередньо рятувальники встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Чоловіка, якого врятували, з отруєнням чадним газом госпіталізували до обласної клінічної лікарні.

Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких через обстріли.

У ДСНС також повідомили про пожежу із постраждалим у Харкові. Чоловік намагався врятувати свою машину з гаража, що палав – у результаті отримав опіки.