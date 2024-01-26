Дружина загинула, чоловік вижив – пожежа на Харківщині (фото)
У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що смертельна пожежа вночі на 26 січня сталася у дев’ятиповерхівці на вул. Соборній у Вовчанську.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 04:42 26 січня. Горіла квартира на восьмому поверсі.
“До місця виклику спрямували оперативне відділення 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої пожежної охорони із селища Вільча. На час їх прибуття вогонь встиг охопити квартиру повністю, а також прилеглий тамбур. Загальна площа горіння складала 120 кв. м. Під час проведення розвідки вогнеборці врятували 66-річного чоловіка і відшукали тіло його загиблої внаслідок пожежі жінки. Їй також було 66”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Попередньо рятувальники встановили, що причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Чоловіка, якого врятували, з отруєнням чадним газом госпіталізували до обласної клінічної лікарні.
Усього за добу в регіоні зафіксували вісім пожеж, дві з яких через обстріли.
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У ДСНС також повідомили про пожежу із постраждалим у Харкові. Чоловік намагався врятувати свою машину з гаража, що палав – у результаті отримав опіки.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що смертельна пожежа вночі на 26 січня сталася у дев’ятиповерхівці на вул. Соборній у Вовчанську".