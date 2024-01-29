ВСУ отбили 4 атаки россиян у Синьковки и Песчаного на Харьковщине – Генштаб
Под артиллерийским огнем россиян оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, сообщил Генштаб ВСУ.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа «Shahed-136/131». ВСУ все вражеские дроны уничтожило.
На Купянском направлении ВСУ отразили 4 атаки врага вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, Купянкое направление, песчаное, россияне, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 07:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийским огнем россиян оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".