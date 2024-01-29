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ВСУ отбили 4 атаки россиян у Синьковки и Песчаного на Харьковщине – Генштаб

Происшествия 07:27   29.01.2024
Оксана Якушко
ВСУ отбили 4 атаки россиян у Синьковки и Песчаного на Харьковщине – Генштаб

Под артиллерийским огнем россиян оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, сообщил Генштаб ВСУ.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 БпЛА типа «Shahed-136/131». ВСУ все вражеские дроны уничтожило.

На Купянском направлении ВСУ отразили 4 атаки врага вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 07:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под артиллерийским огнем россиян оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей, сообщил Генштаб ВСУ.".