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ЗСУ відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та Піщаного на Харківщині– Генштаб

Події 07:27   29.01.2024
Оксана Якушко
ЗСУ відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та Піщаного на Харківщині– Генштаб

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу “Shahed-136/131”. ЗСУ всі ворожі дрони знищила.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 07:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.".