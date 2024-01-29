ЗСУ відбили 4 атаки росіян біля Синьківки та Піщаного на Харківщині– Генштаб
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.
Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 8 БпЛА типу “Shahed-136/131”. ЗСУ всі ворожі дрони знищила.
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога поблизу Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, Купянкое направление, песчаное, росіяни, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 07:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей, повідомив Генштаб ЗСУ.".