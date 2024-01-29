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«Шахеды» на Харьковщине: в ВС ВСУ сообщили куда летят вражеские БпЛА

Общество 23:02   29.01.2024
Виктория Яковенко
«Шахеды» на Харьковщине: в ВС ВСУ сообщили куда летят вражеские БпЛА

На Харьковщину залетели вражеские БпЛА типа «Шахед».

В Воздушных силах ВСУ сообщают, что российские дроны летят в направлении Чугуева.

Соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Позже в ВС ВСУ сообщили, что несколько групп вражеских дронов двигаются на запад, в сторону Полтавщины.

Напомним, ранее начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал, что в регионе был замечен вражеский БпЛА-разведчик.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 23:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщину залетели вражеские БпЛА типа «Шахед».".