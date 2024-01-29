«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА

На Харківщину залетіли ворожі БпЛА типу «Шахед».

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що російські дрони летять у напрямку Чугуєва.

Дотримуватися правил безпеки та не знімати роботу ППО закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що кілька груп ворожих дронів рухаються на захід, у бік Полтавщини.

Нагадаємо, раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні був помічений ворожий БПЛА-розвідник.