Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА

Суспільство 23:02   29.01.2024
Вікторія Яковенко
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА

На Харківщину залетіли ворожі БпЛА типу «Шахед».

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що російські дрони летять у напрямку Чугуєва.

Дотримуватися правил безпеки та не знімати роботу ППО закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що кілька груп ворожих дронів рухаються на захід, у бік Полтавщини.

Нагадаємо, раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні був помічений ворожий БПЛА-розвідник.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, залетіли “шахеди”
Головні новини Харкова 29.01: РФ перекинула сили, залетіли “шахеди”
29.01.2024, 23:13
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
29.01.2024, 23:02
Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)
Шість ворожих бліндажів та склад знищили дрони харківських воїнів (відео)
29.01.2024, 21:33
Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу
Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу
29.01.2024, 21:50
Росіяни несуть великі втрати – Фітьо про бої поблизу Табаївки на Харківщині
Росіяни несуть великі втрати – Фітьо про бої поблизу Табаївки на Харківщині
29.01.2024, 20:31
Яка погода очікується в Харкові та області 30 січня – прогноз
Яка погода очікується в Харкові та області 30 січня – прогноз
29.01.2024, 20:45

Новини за темою:

22:59
Головні новини Харкова 22.01: смертельний обстріл Куп’янська, школа в укритті
20:06
Головні новини Харкова 20.01: 21 атака на Куп’янському напрямку, Шевченко
23:15
Головні новини Харкова 17.01: обстріли та атаки РФ, борги за світло, аптека
07:13
Генштаб повідомив про шість атак і серію авіаударів на Харківщині
07:33
Генштаб повідомив про ракетний удар по Харкову та нічну атаку “шахедів”

Ви читали новину: ««Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 23:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину залетіли ворожі БпЛА типу «Шахед».".