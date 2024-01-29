«Шахеди» на Харківщині: у ПС ЗСУ повідомили куди летять ворожі БпЛА
На Харківщину залетіли ворожі БпЛА типу «Шахед».
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що російські дрони летять у напрямку Чугуєва.
Дотримуватися правил безпеки та не знімати роботу ППО закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
Пізніше у ПС ЗСУ повідомили, що кілька груп ворожих дронів рухаються на захід, у бік Полтавщини.
Нагадаємо, раніше начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що в регіоні був помічений ворожий БПЛА-розвідник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, залетел, ЗСУ, Мельник, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 23:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщину залетіли ворожі БпЛА типу «Шахед».".