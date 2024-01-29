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Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу

Суспільство 21:50   29.01.2024
Вікторія Яковенко
Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу

Над Харковом помітили ворожий БпЛА-розвідник.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Він закликав не ігнорувати сигнали про повітряну небезпеку.

Станом на 21:48 повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 21:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харковом помітили ворожий БпЛА-розвідник.".