Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу
Над Харковом помітили ворожий БпЛА-розвідник.
Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Він закликав не ігнорувати сигнали про повітряну небезпеку.
Станом на 21:48 повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, дрон, Мельник, разведчик, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 21:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Над Харковом помітили ворожий БпЛА-розвідник.".