Над Харковом помічений ворожий дрон – Мельник закликає не ігнорувати тривогу

Над Харковом помітили ворожий БпЛА-розвідник.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник. Він закликав не ігнорувати сигнали про повітряну небезпеку.

Станом на 21:48 повітряну тривогу в регіоні не оголошували.