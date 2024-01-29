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Над Харьковом замечен вражеский дрон – Мельник призвал не игнорировать тревогу

Общество 21:50   29.01.2024
Виктория Яковенко
Над Харьковом замечен вражеский дрон – Мельник призвал не игнорировать тревогу

Над Харьковом был замечен вражеский БпЛА-разведчик.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Он призвал не игнорировать сигналы о воздушной опасности.

По состоянию на 21:48, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 21:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Над Харьковом был замечен вражеский БпЛА-разведчик.".