Над Харьковом замечен вражеский дрон – Мельник призвал не игнорировать тревогу

Над Харьковом был замечен вражеский БпЛА-разведчик.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Он призвал не игнорировать сигналы о воздушной опасности.

По состоянию на 21:48, воздушную тревогу в регионе не объявляли.