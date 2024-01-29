Головні новини Харкова 29.01: ЗСУ відбили 4 атаки на Куп’янському напрямку
Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни
Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук’янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Головні новини Харкова 28.01: удари й постраждалі, “захоплення” Табаївки
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, головні новини, ЗСУ, населенные пункты, обстріл, Олег Синегубов, росіяни, Харків, Харьковская область, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Головні новини Харкова 29.01: ЗСУ відбили 4 атаки на Куп’янському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 09:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».".