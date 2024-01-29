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Головні новини Харкова 29.01: ЗСУ відбили 4 атаки на Куп’янському напрямку

Події 09:04   29.01.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 29.01: ЗСУ відбили 4 атаки на Куп’янському напрямку

Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук’янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 09:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МР «Об’єктив».".