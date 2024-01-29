Понад 15 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни
Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук’янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
16:50 у селі Новоосиново Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Постраждалих немає.
О 21:00 у місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 1,98 га території, знищили 112 ВНП. Розмінування продовжується.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: артилерія, миномет, населенные пункты, обстріл, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2024 в 08:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Ветеринарне, Лук’янці Харківського району, Окіп Богодухівського району, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".