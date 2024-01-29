Live
  • Пн 29.01.2024
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 37.78
  • EUR 41.06

Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне

Происшествия 08:33   29.01.2024
Оксана Якушко
Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне Фото: ХОВА

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево,  Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:50 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

В 21:00 в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, электросети, хозяйственные постройки, забор.

За сутки на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 1,98 га территории, уничтожили 112 ВНП. Разминирование продолжается.

Читайте также: Синегубов: на Харьковщине четверо раненых, Волчанск был четырежды под ударами

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 28 января: удары и пострадавшие, «захват» Табаевки
Главные новости Харькова 28 января: удары и пострадавшие, «захват» Табаевки
28.01.2024, 22:00
Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС
Взрыв произошел в частном доме в городе Харьковской области — ГСЧС
29.01.2024, 08:04
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 января: какой праздник и день в истории
29.01.2024, 06:00
Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января
Ночью снег, днем без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 29 января
28.01.2024, 20:00
Грозит ли Харькову новое наступление РФ: оценка комитета ВР по нацбезопасности
Грозит ли Харькову новое наступление РФ: оценка комитета ВР по нацбезопасности
28.01.2024, 16:52
Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне
Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне
29.01.2024, 08:33

Новости по теме:

17:14
Погибший и один раненый из-за обстрела Купянска на Харьковщине – Синегубов
20:00
Главные новости Харькова 21.01: РФ захватила Крахмальное, 7 атак на Синьковку
08:51
15 населенных пунктов Харьковщины оказались под обстрелами – Синегубов
22:35
Главные новости Харькова 7.01: В Харькове взрывы, россияне ударили С-300
08:56
Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне – Синегубов

Вы читали новость: «Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево,  Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".