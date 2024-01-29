Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне
Фото: ХОВА
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
16:50 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом. Пострадавших нет.
В 21:00 в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, электросети, хозяйственные постройки, забор.
За сутки на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 1,98 га территории, уничтожили 112 ВНП. Разминирование продолжается.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: артилерія, миномет, населенные пункты, обстрел, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 08:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".