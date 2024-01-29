Более 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктов Харьковщины, в частности: Ветеринарное, Лукьянцы Харьковского района, Окоп Богодуховского района, Волчанск, Старица, Огурцево, Двуречная, Петропавловка, Ивановка Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

16:50 в селе Новоосиново Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом. Пострадавших нет.

В 21:00 в городе Волчанск Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждены частные дома, электросети, хозяйственные постройки, забор.

За сутки на территории Харьковской области взрывотехники разминировали 1,98 га территории, уничтожили 112 ВНП. Разминирование продолжается.