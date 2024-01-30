Поврежденный ударом РФ вуз в центре Харькова: экологи посчитали ущерб
Ущерб, из-за повреждений зданий ХНУРЭ в центре Харькова из-за вражеских обстрелов, составляет 746 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Там отметили, что здания вуза пострадали 2 января во время ракетных ударов РФ по Шевченковскому району города.
«Были повреждены и частично разрушены здания учебных корпусов и общежитий Харьковского национального университета радиоэлектроники», — добавили экологи.
«Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпуса, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон — около 500 пустых оконных стекол» — цитируют в экоинспекции одного из преподавателей университета Кирилла Хрусталева.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вуз, поврежденный, рф, удар, Харьков, ХНУРЭ, центр;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ущерб, из-за повреждений зданий ХНУРЭ в центре Харькова из-за вражеских обстрелов, составляет 746 миллионов гривен.".