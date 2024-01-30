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Не менее шести «шахедов» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов (фото)

Происшествия 08:32   30.01.2024
Оксана Горун
Не менее шести «шахедов» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов (фото) Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки, а также — атаки «шахедов».

«Около 23:25 оккупанты применили минимум шесть БПЛА «Shahed» в г. Змеев Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первый — госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Последствия обстрелов Харьковщины 29.01.24 2
Фото: telegram Олега Синегубова

Также, по его данным, армия РФ нанесла авиаудары по Великому Бурлуку, Хатнему, Петропавловке, Песчаному и Берестовому.

Последствия обстрелов Харьковщины 29.01.24 3
Фото: telegram Олега Синегубова

«В 11:40 оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пгт Великий Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий. В 15:52 произошел вражеский обстрел в с. Хатнее. Есть попадание в складское здание гражданского предприятия, повреждена кровля. Без пострадавших. Около 16:00 произошел обстрел в Казачьей Лопани Харьковского района. Повреждены крыша и окна жилого дома. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Последствия обстрелов Харьковщины 29.01.24
Фото: telegram Олега Синегубова

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Всего под обстрелами было более 15 населенных пунктов области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки, а также — атаки «шахедов»".