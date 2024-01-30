Не менее шести «шахедов» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов (фото)

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов региона за сутки, а также — атаки «шахедов».

«Около 23:25 оккупанты применили минимум шесть БПЛА «Shahed» в г. Змеев Чугуевского района. Повреждены гражданское предприятие и частные жилые дома. Ранения получили мужчины 52 и 61 года, первый — госпитализирован, состояние среднее. Второй получил помощь на месте», — написал Синегубов в telegram.

Также, по его данным, армия РФ нанесла авиаудары по Великому Бурлуку, Хатнему, Петропавловке, Песчаному и Берестовому.

«В 11:40 оккупанты ударили управляемыми авиабомбами по пгт Великий Бурлук. Повреждено гражданское сыродельное предприятие. В результате обстрела повреждены окна, двери, стены зданий. В 15:52 произошел вражеский обстрел в с. Хатнее. Есть попадание в складское здание гражданского предприятия, повреждена кровля. Без пострадавших. Около 16:00 произошел обстрел в Казачьей Лопани Харьковского района. Повреждены крыша и окна жилого дома. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Всего под обстрелами было более 15 населенных пунктов области.