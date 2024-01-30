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Не менш як шість “шахедів” атакували вночі Харківщину – Синєгубов (фото)

Події 08:32   30.01.2024
Оксана Горун
Не менш як шість “шахедів” атакували вночі Харківщину – Синєгубов (фото) Фото: телеграм Олега Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу, а також атаки “шахедів”.

“Близько 23:25 окупанти застосували мінімум 6 БПЛА Shahed у м. Зміїв Чугуївського району. Пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Зазнали поранень чоловіки 52 та 61 року, перший – госпіталізований, стан середній. Другий отримав допомогу на місці”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Наслідки обстрілів Харківщини 29.01.24 2
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Також, за його даними, армія РФ завдала авіаударів по Великому Бурлуку, Хатнєму, Петропавлівці, Піщаному та Берестовому.

Наслідки обстрілів Харківщини 29.01.24 3
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Об 11:40 окупанти вдарили КАБами по смт Великий Бурлук. Пошкоджено цивільне сироробне підприємство. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, двері, стіни будівель. О 15:52 відбувся ворожий обстріл у с. Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю. Без постраждалих. Близько 16:00 год відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району. Пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Без постраждалих“, – повідомив Синєгубов.

Наслідки обстрілу Харківщини 29.01.24
Фото: телеграм Олега Синєгубова

Читайте також: Навіщо РФ Табаївка на Харківщині та що там відбувається – ранкові дані ЗСУ

Загалом під обстрілами було понад 15 населених пунктів області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів регіону за добу, а також атаки “шахедів”".