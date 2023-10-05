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Ночью Украину атаковали «шахеды», на Харьковщине — два авиаудара — Генштаб

Происшествия 07:35   05.10.2023
Оксана Горун
Ночью Украину атаковали «шахеды», на Харьковщине — два авиаудара — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщил подробности о ночной атаке, ситуации на фронте и обстрелах Харьковщины.

«Сегодня ночью, оккупанты атаковали Украину, применив 29 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131». Нашей противовоздушной обороной уничтожено 24 вражеских «шахеда», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Об угрозе ударных БПЛА Воздушные силы ВСУ предупреждали, начиная с полуночи. Движение «шахедов» продолжалось примерно до трех часов ночи. Тревоги из-за них звучали на юге и в центральных областях Украины.

На Харьковщине тревоги звучали с 22:13 по 22:48, с 23:58 по 00:51, с 01:24 по 01:46 и с 02:05  по 02:36. ВС ВСУ информировали о ракетной опасности. В Харькове ночь прошла без взрывов.

«Авиационные удары пришлись по Синьковке, Подолам Харьковской области, — сообщили в Генштабе ВСУ. — Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

В целом по Украине за сутки армия РФ нанесла пять ракетных и 60 авиационных ударов, совершила 47 обстрелов из РСЗО.

На фронте произошло 57 боевых столкновений. Армия РФ атаковала в районе Зыбиного Харьковской области (у границы, неподалеко от Волчанска), а также Макеевки в Луганской области (у админграницы с Харьковской областью по направлению на Боровую).

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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 10 артиллерийским средствам и по складу боеприпасов противника», — проинформировали в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил подробности о ночной атаке, ситуации на фронте и обстрелах Харьковщины".