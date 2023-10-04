Возможна операция по уничтожению С-300, которыми «кошмарят» Харьков — эксперт
Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал уничтожение дронами СБУ в ночь на 4 октября возле российского Белгорода стратегического комплекса ПВО С-400 «Триумф» стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
«Скорее всего, стоит задача завоевания превосходства в воздухе не только в Крыму, но, в том числе и на востоке нашей страны. Скорее всего, может быть операция по уничтожению тех пусковых установок С-300, я так думаю, которыми россияне в последнее время «закошмарили» Харьков. Чуть ли не каждый Божий день россияне бьют по Харькову С-300″, — сказал он в эфире YouTube-проекта «Фабрика новостей».
По его мнению, такая операция в Белгородской области нужна и важна.
«Началом ее может быть завоевание господства в воздухе. Отминусование таких «Триумфов». Как все говорят, что не соответствует название, однозначно. Им надо его точно менять. Слишком эпично. Действия по зачистке части Белгородской области от российских комплексов недостаточно проводить только с воздуха. Надо проводить наземные операции. Если Украина как государство еще не готова заходить на территорию сопредельного государства, то группы, которые могут объявить себя «Корпусом освобождения Белгородской области», могут эти задачи решать», — предложил Свитан.
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 23:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прокомментировал уничтожение дронами СБУ в ночь на 4 октября возле российского Белгорода стратегического комплекса ПВО С-400 «Триумф» стоимостью 1,2 миллиарда долларов.".