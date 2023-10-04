Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)
Ночью 4 октября в Белгородской области были слышны взрывы. Сообщается, что Служба безопасности Украины дронами попала в российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».
Сообщения о взрывах на Белгородщине появились в местных пабликах между 1:00 и 2:00 ночи.
Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку и традиционно заявил об успешной работе ПВО.
«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО – сбитые воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.
Как сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на собственные источники в СБУ, силовики уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
Читайте также: Харьков не пропадет, но важно, что будет с Белгородом — Комаровский
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 4 октября в Белгородской области были слышны взрывы. Сообщается, что Служба безопасности Украины дронами попала в российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».".