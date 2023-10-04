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Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)

Мир 13:02   04.10.2023
Виктория Яковенко
Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)

Ночью 4 октября в Белгородской области были слышны взрывы. Сообщается, что Служба безопасности Украины дронами попала в российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».

Сообщения о взрывах на Белгородщине появились в местных пабликах между 1:00 и 2:00 ночи.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку и традиционно заявил об успешной работе ПВО.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО – сбитые воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.

Как сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на собственные источники в СБУ, силовики уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Мир, Происшествия; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 октября 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 4 октября в Белгородской области были слышны взрывы. Сообщается, что Служба безопасности Украины дронами попала в российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».".