Взрывы на Белгородщине: СБУ поразила вражеский комплекс ПВО (видео)

Ночью 4 октября в Белгородской области были слышны взрывы. Сообщается, что Служба безопасности Украины дронами попала в российский комплекс ПВО С-400 «Триумф».

Сообщения о взрывах на Белгородщине появились в местных пабликах между 1:00 и 2:00 ночи.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил атаку и традиционно заявил об успешной работе ПВО.

«Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО – сбитые воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – написал он.

Как сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на собственные источники в СБУ, силовики уничтожили российский комплекс ПВО стоимостью 1,2 миллиарда долларов.