Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)
Вночі 4 жовтня на Бєлгородщині було чутно вибухи. Повідомляється, що Служба безпеки України дронами поцілила у російський комплекс ППО С-400 «Тріумф».
Повідомлення про вибухи на Бєлгородщині з’явилися у місцевих пабліках між 1:00 та 2:00 ночі.
Пізніше губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив атаку й традиційно заявив про успішну роботу ППО.
«Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – написав він.
Як повідомляє «OBOZREVATEL» з посиланням на власні джерела в СБУ, силовики знищили російський комплекс ППО вартістю 1,2 мільярда доларів.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 жовтня на Бєлгородщині було чутно вибухи. Повідомляється, що Служба безпеки України дронами поцілила у російський комплекс ППО С-400 «Тріумф».".