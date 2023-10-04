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Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)

Події 13:02   04.10.2023
Вікторія Яковенко
Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за 1,2 млрд (відео)

Вночі 4 жовтня на Бєлгородщині було чутно вибухи. Повідомляється, що Служба безпеки України дронами поцілила у російський комплекс ППО С-400 «Тріумф».

Повідомлення про вибухи на Бєлгородщині з’явилися у місцевих пабліках між 1:00 та 2:00 ночі.

Пізніше губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков підтвердив атаку й традиційно заявив про успішну роботу ППО.

«Над Бєлгородом та Бєлгородським районом працює наша система ППО — збиті повітряні цілі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає», – написав він.

Як повідомляє «OBOZREVATEL» з посиланням на власні джерела в СБУ, силовики знищили російський комплекс ППО вартістю 1,2 мільярда доларів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 4 жовтня на Бєлгородщині було чутно вибухи. Повідомляється, що Служба безпеки України дронами поцілила у російський комплекс ППО С-400 «Тріумф».".