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Можлива операція зі знищення С-300, якими “кошмарять” Харків – експерт

Суспільство 23:39   04.10.2023
Олена Нагорна
Можлива операція зі знищення С-300, якими “кошмарять” Харків – експерт

Полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан прокоментував знищення дронами СБУ в ніч проти 4 жовтня біля російського Бєлгорода стратегічного комплексу ППО С-400 “Тріумф” вартістю 1,2 мільярда доларів.

“Швидше за все, стоїть завдання завоювання переваги в повітрі не тільки в Криму, а й у тому числі й на сході нашої країни. Швидше за все, може бути операція зі знищення тих пускових установок С-300, я так думаю, якими росіяни останнім часом “закошмарили” Харків. Чи не кожен Божий день росіяни б’ють по Харкову С-300″, – сказав він в етері YouTube-проєкту “Фабрика новин”.

На його думку, така операція у Бєлгородській області потрібна та важлива.

“Початком її може бути завоювання панування в повітрі. Відмінусування таких “Тріумфів”. Як усі кажуть, що не відповідає назва, однозначно. Їм треба її точно міняти. Занадто епічно. Дії із зачистки частини Бєлгородської області від російських комплексів недостатньо проводити тільки з повітря. Треба проводити наземні операції. Якщо Україна як держава ще не готова заходити на територію суміжної держави, то групи, які можуть оголосити себе “Корпусом звільнення Бєлгородської області”, можуть ці завдання вирішувати”, – запропонував Світан.

Читайте також: Вибухи на Бєлгородщині: СБУ вразила ворожий комплекс ППО за $1,2 млрд (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2023 в 23:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан прокоментував знищення дронами СБУ в ніч проти 4 жовтня біля російського Бєлгорода стратегічного комплексу ППО С-400 “Тріумф” вартістю 1,2 мільярда доларів.".