Слідом за Харківським напрямком війська РФ активізувалися на Куп’янському – ГШ
Куп’янський напрямок сьогодні серед тих, де фіксують найбільшу інтенсивність штурмових дій окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Ворог збільшив активність та вже 11 разів атакував позиції українських захисників. Зокрема тривають три бойові зіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.
На Харківському напрямку ситуація істотних змін не зазнала.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, Харків, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 17:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок сьогодні серед тих, де фіксують найбільшу інтенсивність штурмових дій окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".