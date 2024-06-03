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Слідом за Харківським напрямком війська РФ активізувалися на Куп’янському – ГШ

Події 17:06   03.06.2024
Олена Нагорна
Слідом за Харківським напрямком війська РФ активізувалися на Куп’янському – ГШ

Куп’янський напрямок сьогодні серед тих, де фіксують найбільшу інтенсивність штурмових дій окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ворог збільшив активність та вже 11 разів атакував позиції українських захисників. Зокрема тривають три бойові зіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

На Харківському напрямку ситуація істотних змін не зазнала.

Читайте також: Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Слідом за Харківським напрямком війська РФ активізувалися на Куп’янському – ГШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 17:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок сьогодні серед тих, де фіксують найбільшу інтенсивність штурмових дій окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".