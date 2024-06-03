Слідом за Харківським напрямком війська РФ активізувалися на Куп’янському – ГШ

Куп’янський напрямок сьогодні серед тих, де фіксують найбільшу інтенсивність штурмових дій окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Ворог збільшив активність та вже 11 разів атакував позиції українських захисників. Зокрема тривають три бойові зіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

На Харківському напрямку ситуація істотних змін не зазнала.