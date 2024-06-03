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Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30

Події 15:01   03.06.2024
Олена Нагорна
Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30

Ворог активізувався на півночі Харківщини, триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох, з них три – в районах Невського та Серебрянського лісництва – тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.

Читайте також: Без штурмів на Харківському напрямку, на Куп’янському – одна атака: ГШ на 10:30

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активізувався на півночі Харківщини, триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30".