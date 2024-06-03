Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30
Ворог активізувався на півночі Харківщини, триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох, з них три – в районах Невського та Серебрянського лісництва – тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, бои, генштаб, купянское направление, липцы, Харків, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2024 в 15:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог активізувався на півночі Харківщини, триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30".