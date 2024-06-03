Ворог активізувався на півночі Харківщини, біля Липців йде бій – ГШ на 13:30

Ворог активізувався на півночі Харківщини, триває бій біля Липців, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 13:30.

На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак зросла до чотирьох, з них три – в районах Невського та Серебрянського лісництва – тривають. Ворог застосовує КАБи та некеровані ракети в районах Сіверська, Куп’янська та Синьківки.