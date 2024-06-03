Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30

Враг активизировался на севере Харьковщины, продолжается бой возле Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.

На Купянском направлении количество вражеских атак возросло до четырех, из них три — в районах Невского и Серебрянского лесничества — продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.