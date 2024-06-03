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Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30

Происшествия 15:01   03.06.2024
Елена Нагорная
Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30

Враг активизировался на севере Харьковщины, продолжается бой возле Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.

На Купянском направлении количество вражеских атак возросло до четырех, из них три — в районах Невского и Серебрянского лесничества — продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.

Читайте также: Без штурмов на Харьковском направлении, на Купянском – одна атака: ГШ на 10:30

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 15:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активизировался на севере Харьковщины, продолжается бой возле Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30".