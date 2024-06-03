Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30
Враг активизировался на севере Харьковщины, продолжается бой возле Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30.
На Купянском направлении количество вражеских атак возросло до четырех, из них три — в районах Невского и Серебрянского лесничества — продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.
Читайте также: Без штурмов на Харьковском направлении, на Купянском – одна атака: ГШ на 10:30
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, бои, генштаб, купянское направление, липцы, Харьков, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 15:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг активизировался на севере Харьковщины, продолжается бой возле Липцев, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 13:30".