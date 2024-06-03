Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ

Купянское направление сегодня среди тех, где фиксируют наибольшую интенсивность штурмовых действий оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг увеличил активность и уже 11 раз атаковал позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.