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Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ

Происшествия 17:06   03.06.2024
Елена Нагорная
Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

Купянское направление сегодня среди тех, где фиксируют наибольшую интенсивность штурмовых действий оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Враг увеличил активность и уже 11 раз атаковал позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.

Читайте также: Враг активизировался на севере Харьковщины, у Липцев идет бой — ГШ на 13:30

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 17:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление сегодня среди тех, где фиксируют наибольшую интенсивность штурмовых действий оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".