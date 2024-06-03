Вслед за Харьковским направлением войска РФ активизировались на Купянском — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
Купянское направление сегодня среди тех, где фиксируют наибольшую интенсивность штурмовых действий оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Враг увеличил активность и уже 11 раз атаковал позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.
На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянское направление, Харьков, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2024 в 17:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянское направление сегодня среди тех, где фиксируют наибольшую интенсивность штурмовых действий оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".