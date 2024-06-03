ISW оцінив, чи зможуть ЗСУ захистити Харків від КАБів із дозволом бити по РФ

Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував попередню заяву президента Зеленського про те, що два комплекси “Patriot” не дозволять росіянам захопити Харків, а також повідомив про удари, яких уже завдали по території РФ за 2-3 червня.

“Надання західних систем протиповітряної оборони та зняття західних обмежень на здатність України завдавати ударів по військових об’єктах на російській території зброєю, що надана Заходом, залишаються вкрай важливими для того, щоб Україна відбила російські плануючі бомби та ракетні удари по місту Харків. Десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною західної зброї для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії. Ці зміни в політиці дозволять українським силам використовувати системи, що надані Заходом, для завдання ударів по російських вогневих позиціях і базуваннях у прикордонних районах і повітряному просторі Росії. Українські офіційні особи повідомили, що в лютому 2024 року українські війська збили низку російських військових літаків, багато з яких завдавали ударів плануючими бомбами в напрямку Авдіївки. Здатність українських військ збивати російські військові літаки в зоні фронту вказує на те, що українські сили, ймовірно, зможуть відтворити той самий ефект як українськими, так і західними системами для захисту північної частини Харківської області та міста Харкова від ударів російських плануючих бомб, що їх випускають із російського повітряного простору”, – прокоментували аналітики ISW.

Вони також зазначили, що два комплекси ППО “Patriot”, які раніше просив для захисту Харкова президент України Володимир Зеленський, без дозволу збивати літаки в повітряному просторі РФ “мали б обмежену ефективність для захисту від російських авіаударів”.

В Інституті вивчення війни поінформували: російські джерела вже повідомили про два удари по військових об’єктах у Бєлгородській та Курській областях. Так, за даними так званих “військових блогерів” РФ, удар припав по колоні російської техніки в Курській області – приблизно за 5 км від кордону. Також і російські офіційні особи, і військові блогери заявили про удар українським РСЗВ по Шебекіно в Бєлгородській області (також приблизно за 5 км від кордону). За заявами росіян, від цього удару загинув заступник голови Корочанського району Ігор Нечипоренко та отримали поранення кілька голів районів та селищ.

“В іншому акаунті X з відкритого джерела з посиланням на фотографії та зображення йдеться, що українські війська завдали удару по російській базі постачання в промисловому районі Шебекіно. На момент написання цього звіту українські офіційні особи не прокоментували ці удари, і ISW не може незалежно підтвердити системи, які були використані в цих ударах, або цілі цих ударів. ISW не виявив жодних доказів того, що українські сили використовували в цих ударах зброю, що надана Заходом”, – прокоментували аналітики.

Про те, що відбувається на лінії фронту на Харківщині, у зведенні ISW повідомили коротко: армія РФ має незначне просування на полях на північ і схід від Стариці, якого вони досягли під час механізованого штурму населеного пункту. Водночас навіть російські так звані “військкори” вже визнають, що бої на півночі від Харкова набувають позиційного характеру.