Путін заявив, що, мовляв, планів захопити Харків «на сьогодні немає» – росЗМІ

Російський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, висловися щодо планів на Харків.

«Що стосується (захоплення – ред.) Харкова, таких планів на сьогодні немає», – відповів Путін під час пресконференції за підсумками візиту до Китаю, повідомляє російське видання «РИА-Новости».

При цьому диктатор заявив, що в Харківській області «російські військові досягають успіхів та щодня рухаються суворо за планом». На пряме питання російських журналістів, про який саме план йдеться, Путін відповів так:

«Я не знаю, що казав голова Української держави, знаю, що в підсумку це їхня провина, того, що відбувається. Вся влада в Києві джерелом свого походження має державний переворот. По-друге, запустив держпереворот западні спонсори створили умови для переходу тліючого конфлікту у конфлікт озброєний. Це вони в цьому винні», – сказав Путін.

Диктатор також сказав, мовляв, Росія змушена створювати так звану санітарну зону через обстріли в Бєлгороді. Саме так у підсумку Путін пояснив дії російських військових у Харківській області.

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Зазначимо, 16 березня 2022 року, у 21-й за рахунком день повномасштабної війни проти України, Путін стверджував, що «попри появу російських військ під Києвом та іншими регіонами», РФ не має наміру окуповувати Україну, передавало видання «Медуза».