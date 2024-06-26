На Борову вночі скинули ФАБ-500, Куп’янськ дві години зазнавав авіаатак (фото)
Наслідки ударів по Куп’янську та селищу Борова у ніч проти 26 червня показала Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, близько 2:10 військові РФ скинули на Борову, за попередніми даними, ФАБ-500 з УМПК. Пошкоджені магазини та приватні домоволодіння.
У період з 3:30 до 5:20 внаслідок авіаційних атак на Куп’янськ зазнали часткових руйнувань та пошкоджень житлові будинки, господарські приміщення, авто.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що в ніч проти 26 червня під ударами були Куп’янськ (внаслідок удару КАБ горіли будинок та автомобіль) та Борова (горів магазин, пошкоджені будівля аптеки та скління будівлі ЦРЛ).
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 13:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ударів по Куп’янську та селищу Борова у ніч проти 26 червня показала Харківська облпрокуратура".