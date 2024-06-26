Live
  • Ср 26.06.2024
  • Харків  +19°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.55

Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів

Події 08:49   26.06.2024
Оксана Горун
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про “прильоти” на Харківщині за добу.

Двічі протягом 25 червня вибухи лунали в Харкові. Першого разу КАБи прилетіли по Київському району близько 10-ї ранку, другий – по садовому товариству в селі Бобрівка під Харковом близько 16:50.

“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три будинки, постраждали чотири людини”, – зазначив Синєгубов.

Також, за його інформацією, близько 12-ї дня по Богодухівському району росіяни вдарили ракетою із ЗРК “С-300”. Удару зазнало село Одноробівка. Там пошкоджена будівля закладу освіти.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, ЛЕП”, – уточнив Тимошко.

Вночі, за даними начальника ХОВА, під ударами були Куп’янськ (внаслідок удару КАБом горіли будинок та автомобіль) та Борова (горів магазин, пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ).

Читайте також: КАБом-250 із GPS-модулем вперше вдарили росіяни по Харкову – Синєгубов

Автор: Оксана Горун
Популярно
З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих
З’явилися фото наслідків “прильоту” по дачах під Харковом, 6 постраждалих
26.06.2024, 09:25
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
26.06.2024, 08:49
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
Вночі на Харківщині через обстріли горіли об’єкти торгівлі
26.06.2024, 08:38
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін
ЗС РФ готуються до нового етапу просування, ймовірно, біля Харківщини – Жорін
26.06.2024, 08:12
Головні новини Харкова 26 червня: наслідки обстрілів, як минула ніч
Головні новини Харкова 26 червня: наслідки обстрілів, як минула ніч
26.06.2024, 08:57
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2024, 06:00

Новини за темою:

08:57
Головні новини Харкова 26 червня: наслідки обстрілів, як минула ніч
08:49
Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
07:34
ISW: ЗСУ просуваються у Вовчанську, ЗС РФ перекидають додаткові сили
23:40
Головні новини Харкова 25.06: “прильоти”, 90 наших повернули з полону РФ
10:55
Евакуйовані до Харкова ВПО не хочуть виїжджати, попри обстріли – ХОВА

Ви читали новину: «Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 08:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про “прильоти” на Харківщині за добу".