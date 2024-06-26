Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів
Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про “прильоти” на Харківщині за добу.
Двічі протягом 25 червня вибухи лунали в Харкові. Першого разу КАБи прилетіли по Київському району близько 10-ї ранку, другий – по садовому товариству в селі Бобрівка під Харковом близько 16:50.
“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три будинки, постраждали чотири людини”, – зазначив Синєгубов.
Також, за його інформацією, близько 12-ї дня по Богодухівському району росіяни вдарили ракетою із ЗРК “С-300”. Удару зазнало село Одноробівка. Там пошкоджена будівля закладу освіти.
“Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, ЛЕП”, – уточнив Тимошко.
Вночі, за даними начальника ХОВА, під ударами були Куп’янськ (внаслідок удару КАБом горіли будинок та автомобіль) та Борова (горів магазин, пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, обстріли, С-300, сінєгубов, тимошко;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 08:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про “прильоти” на Харківщині за добу".