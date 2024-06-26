Армія РФ вдарила по Харківщині С-300: наслідки обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов та начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомили про “прильоти” на Харківщині за добу.

Двічі протягом 25 червня вибухи лунали в Харкові. Першого разу КАБи прилетіли по Київському району близько 10-ї ранку, другий – по садовому товариству в селі Бобрівка під Харковом близько 16:50.

“Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три будинки, постраждали чотири людини”, – зазначив Синєгубов.

Також, за його інформацією, близько 12-ї дня по Богодухівському району росіяни вдарили ракетою із ЗРК “С-300”. Удару зазнало село Одноробівка. Там пошкоджена будівля закладу освіти.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, ЛЕП”, – уточнив Тимошко.

Вночі, за даними начальника ХОВА, під ударами були Куп’янськ (внаслідок удару КАБом горіли будинок та автомобіль) та Борова (горів магазин, пошкоджено будівлю аптеки та скління будівлі ЦРЛ).