Вранці РФ завдала три удари по Київському району Харкова – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив нові подробиці щодо ранкових «прильотів» по Харкову.

«Сьогодні близько 10:00 було завдано трьох ударів по Київському району, по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки», – сказав Синєгубов.

Він також зазначив, що по Харківщині армія РФ б’є КАБами цілодобово. Лише за останню добу було 42 пуски.

Голова ХОВА також повідомив про стан поранених внаслідок ударів по Харкову 22 та 23 червня.

«У нас в лікарнях залишається 19 людей, в тому числі дві дівчинки 12 та 13 років. Стан стабільний, середньої важкості. Три дорослі людини знаходяться у вкрай важкому стані», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті. Пізніше повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо, без загиблих та постраждалих.

22 червня близько 15:10 війська РФ завдали авіаударів по Харкову. У Основ’янському районі міста КАБ влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У Холодногірському – в підприємство. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що від удару по будинку постраждали 52 особи, з них троє дітей і один поліціянт. Загинули двоє людей. У Холодногірському районі поранення отримали чотири особи, одна загинула.

23 червня близько 15:00 у Харкові пролунала серія вибухів. За попередніми даними, місто атакували КАБами. Жителі кількох районів повідомили, що після вибухів у їхніх будинках зникло світло. Також у місті зупинилося метро. Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог вдарив чотирма авіабомбами по трьох районах Харкова. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про удар по приватному сектору в Холодногірському районі. У Шевченківському районі “приліт” був по приватній школі та дитсадку, будівля частково зруйнована. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, в Київському районі було два влучання до будівлі цеху підприємства, що не експлуатувався. Близько 18:00 електропостачання у Харкові відновили, транспорт запрацював.