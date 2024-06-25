У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар російських КАБів припав по житловому сектору, пошкоджено будинки.
“Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки”, – повідомив мер.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов також повідомив про удар КАБом по цивільній інфраструктурі.
“На цю хвилину – без постраждалих”, – зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар російських КАБів припав по житловому сектору, пошкоджено будинки".