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У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов

Події 10:33   25.06.2024
Оксана Горун
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар російських КАБів припав по житловому сектору, пошкоджено будинки.

“Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки”, – повідомив мер.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов також повідомив про удар КАБом по цивільній інфраструктурі.

“На цю хвилину – без постраждалих”, – зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті.

Читайте також: Втрачаємо 1-2 навчальні заклади за добу, прилетіло 43 КАБи — заступник начальника ХОВА

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар російських КАБів припав по житловому сектору, пошкоджено будинки".