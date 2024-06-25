В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российских КАБов пришелся по жилому сектору, повреждены дома.

«Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома», — сообщил мэр.

Начальник ХОВА Олег Синегубов также сообщил об ударе КАБом по гражданской инфраструктуре.

«На эту минуту – без пострадавших», — отметил он.

Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе.