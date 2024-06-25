В Харькове удар по жилой застройке одного из самых больших районов — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российских КАБов пришелся по жилому сектору, повреждены дома.
«Удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома», — сообщил мэр.
Начальник ХОВА Олег Синегубов также сообщил об ударе КАБом по гражданской инфраструктуре.
«На эту минуту – без пострадавших», — отметил он.
Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе.
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российских КАБов пришелся по жилому сектору, повреждены дома".