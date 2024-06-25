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Утром РФ нанесла три удара по Киевскому району Харькова – Синегубов

Происшествия 13:00   25.06.2024
Виктория Яковенко
Утром РФ нанесла три удара по Киевскому району Харькова – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил новые подробности про утренние «прилеты» по Харькову.

«Сегодня около 10:00 было нанесено три удара по Киевскому району, по гражданской инфраструктуре. Повреждены жилые дома», – сказал Синегубов.

Он также отметил, что по Харьковщине армия РФ бьет КАБами круглосуточно. Только за последние сутки было 42 пуска.

Глава ХОВА также сообщил о состоянии раненых в результате ударов по Харькову 22 и 23 июня.

«У нас в больницах остается 19 человек, в том числе две девочки 12 и 13 лет. Состояние стабильное, средней тяжести. Три взрослых человека находятся в крайне тяжелом состоянии», — рассказал Синегубов.

Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших.

22 июня около 15:10 войска РФ нанесли авиаудары по Харькову. В Основянском районе города КАБ попал в 5-этажный жилой дом. В Холодногорском — в предприятие. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что от удара по дому пострадали 52 человека, из них три ребенка и один полицейский. Погибли два человека. В Холодногорском районе ранения получили четыре человека, один погиб.

23 июня около 15:00 в Харькове раздалась серия взрывов. По предварительным данным, город атаковали КАБами. Жители нескольких районов сообщили, что после взрывов в их домах пропал свет. Также в городе остановилось метро. Харьковская областная прокуратура сообщила, что враг ударил четырьмя авиабомбами по трем районам Харькова. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе по частному сектору в Холодногорском районе. В Шевченковском районе «прилетело» по частной школе и детсаду, здание частично разрушено. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в Киевском районе было два попадания в здание неэксплуатируемого цеха предприятия. Около 18:00 электроснабжение в Харькове восстановили, транспорт заработал.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил новые подробности про утренние «прилеты» по Харькову.".