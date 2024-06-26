Армия РФ ударила по Харьковщине С-300: последствия обстрелов

Начальник ХОВА Олег Синегубов и начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщили о «прилетах» на Харьковщине за сутки.

Дважды в течение 25 июня взрывы гремели в Харькове. Первый раз КАБы прилетели по Киевскому району около 10 утра, второй — по садовому обществу в селе Бобровка под Харьковом около 16:50.

«В результате обстрела КАБ повреждены три дома, пострадали четыре человека», — отметил Синегубов.

Также, по его информации, около 12 дня по Богодуховскому району россияне ударили ракетой из ЗРК «С-300». Удар пришелся по селу Одноробовка. Там повреждено здание учреждения образования.

«В результате обстрела повреждено частное домовладение, ЛЭП», — уточнил Тимошко.

Ночью, по данным начальника ХОВА, под ударами были Купянск (в результате удара КАБ горели дом и автомобиль) и Боровая (горел магазин, повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ).