Четверо пострадавших из-за ударов КАБами по селу Бобровка под Харьковом
Около 16:50 россияне ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по селу Бобровка Ольховской громады Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Повреждены дачные дома, пострадали две гражданские женщины: 87 лет и 40 лет. Медики экстренки оказали помощь на месте. Известно еще о двух пострадавших мужчинах 67 и 56 лет, их госпитализировали», — рассказал Синегубов.
Напомним, в Харькове около 10:05 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району. Как рассказали в облпрокуратуре, были зафиксированы попадания, предварительно ФАБ-250 с УМПК, по промышленной зоне и по стадиону. В результате взрывов частично повреждены фасады детсада и спорткомплекса. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бобровка, КАБ, Олег Синегубов, пострадавшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:50 россияне ударили по меньшей мере четырьмя КАБами по селу Бобровка Ольховской громады Харьковского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".