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Попадания по промышленной зоне и стадиону: последствия удара по Харькову

Происшествия 14:09   25.06.2024
Виктория Яковенко
Попадания по промышленной зоне и стадиону: последствия удара по Харькову

В 10:00 25 июня россияне нанесли по меньшей мере три удара по Киевскому району. Правоохранители показали последствия прилетов.

«Попадания по промышленной зоне и по стадиону. В результате взрывов частично повреждены фасады детского сада и спорткомплекса. Там выбиты стекла и окна. Травмированных и погибших нет», — рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Отмечается, что оккупанты использовали авиационные боеприпасы, которые были запущены с самолетов с территории Белгородской области. Предварительно, враг атаковал город ФАБ-250 с УМПК.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ.

Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району.

 

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:00 25 июня россияне нанесли по меньшей мере три удара по Киевскому району. Правоохранители показали последствия прилетов.".