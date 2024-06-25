Попадания по промышленной зоне и стадиону: последствия удара по Харькову
В 10:00 25 июня россияне нанесли по меньшей мере три удара по Киевскому району. Правоохранители показали последствия прилетов.
«Попадания по промышленной зоне и по стадиону. В результате взрывов частично повреждены фасады детского сада и спорткомплекса. Там выбиты стекла и окна. Травмированных и погибших нет», — рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Отмечается, что оккупанты использовали авиационные боеприпасы, которые были запущены с самолетов с территории Белгородской области. Предварительно, враг атаковал город ФАБ-250 с УМПК.
Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УКУ.
Напомним, в Харькове около 10:05 утра 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города. Предварительно без погибших и пострадавших. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: боеприпас, последствия, прилет, прокуратура, стадион, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Попадания по промышленной зоне и стадиону: последствия удара по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 10:00 25 июня россияне нанесли по меньшей мере три удара по Киевскому району. Правоохранители показали последствия прилетов.".