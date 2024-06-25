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Влучання по промисловій зоні та стадіону: наслідки удару по Харкову (відео)

Події 14:09   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Влучання по промисловій зоні та стадіону: наслідки удару по Харкову (відео)

О 10:00 25 червня росіяни завдали щонайменше три удари по Київському району. Правоохоронці показали наслідки «прильотів».

«Влучання по промисловій зоні та по стадіону. Внаслідок вибухів частково пошкоджені фасади дитячого садка та спорткомплексу. Там вибиті шибки та вікна. Травмованих та загиблих осіб немає», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Зазначається, що окупанти використали авіаційні боєприпаси, які були запущені з літаків з території Бєлгородської області. Попередньо, ворог знову атакував місто ФАБ-250 з УМПК. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ударів по  майже повністю пошкоджені 40 приватних будинків. Вибуховою хвилею було вибито більше 1000 вікон у багатоповерхівках. Ліквідація наслідків обстрілів триває.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 ранку 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Терехов підтвердив “прильоти” в місті. Пізніше повідомив, що удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо, без загиблих та постраждалих. Голова ХОВА Олег Синегубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району.

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 14:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 10:00 25 червня росіяни завдали щонайменше три удари по Київському району. Правоохоронці показали наслідки «прильотів».".