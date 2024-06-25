Серия взрывов прогремела в Харькове: Мельник предупреждал о КАБе

Несколько взрывов было слышно в Харькове около 16:35.

Мэр Игорь Терехов призвал горожан быть осторожными.

Незадолго до взрывов начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о КАБе, который летит в направлении Харькова либо пригорода.

Напомним, в Харькове около 10:05 25 июня прозвучала серия взрывов, перед этим ВС ВСУ предупреждали о запусках КАБов. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилеты» в городе. Позже сообщил, что удар пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что было нанесено три удара по Киевскому району. Как рассказали в облпрокуратуре, были зафиксированы попадания, предварительно ФАБ-250 с УМПК, по промышленной зоне и по стадиону. В результате взрывов частично повреждены фасады детсада и спорткомплекса. Пострадавших нет.