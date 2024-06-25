Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ

Події 16:42   25.06.2024
Олена Нагорна
Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35.

Мер Ігор Терехов закликав містян бути обережними.

Незадовго до вибухів начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про КАБ, який летить у напрямку Харкова або передмістя.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Мер Ігор Терехов підтвердив “прильоти” по місту. Пізніше він повідомив, що удар припав по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району. Як розповіли в облпрокуратурі, були зафіксовані влучання, попередньо ФАБ-250 з УМПК, по промисловій зоні та стадіону. Внаслідок вибухів частково пошкоджені фасади дитсадка та спорткомплексу. Постраждалих немає.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Землю у прикордонні Харківщини забрали у селищної ради задля оборони
Землю у прикордонні Харківщини забрали у селищної ради задля оборони
25.06.2024, 18:00
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
25.06.2024, 10:33
Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ
Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ
25.06.2024, 16:42
1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини
1,6 терабайта дитячої порнографії знайшли на комп’ютерах жителів Харківщини
25.06.2024, 17:14
Головні новини Харкова 25.06: вибухи та “прильоти”, вимкнення світла, негода
Головні новини Харкова 25.06: вибухи та “прильоти”, вимкнення світла, негода
25.06.2024, 16:55
Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу
Вночі у Харкові зупинили мотоцикл, який шукають по світу
25.06.2024, 15:54

Новини за темою:

10:33
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
23:06
Ворог ударив КАБами по Харкову і Харківському району – Синєгубов
22:39
У Харкові чутно вибухи: Повітряні сили і Мельник попереджали про КАБи
15:15
Метро зупинилося в Харкові після вибухів
15:03
У Харкові вибухи – Терехов, місто атакують КАБами

Ви читали новину: «Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35.".