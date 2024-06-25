Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ

Декілька вибухів було чутно в Харкові близько 16:35.

Мер Ігор Терехов закликав містян бути обережними.

Незадовго до вибухів начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про КАБ, який летить у напрямку Харкова або передмістя.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Мер Ігор Терехов підтвердив “прильоти” по місту. Пізніше він повідомив, що удар припав по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району. Як розповіли в облпрокуратурі, були зафіксовані влучання, попередньо ФАБ-250 з УМПК, по промисловій зоні та стадіону. Внаслідок вибухів частково пошкоджені фасади дитсадка та спорткомплексу. Постраждалих немає.