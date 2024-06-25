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Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом

Події 18:31   25.06.2024
Оксана Якушко
Четверо постраждалих через удари КАБами по селу Бобрівка під Харковом

Близько 16.50 росіяни вдарили щонайменше чотирма КАБами по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Пошкоджені дачні будинки, постраждали дві цивільні жінки: 87 років та 40 років. Медики екстренки надали допомогу на місці. Відомо ще про двох постраждалих чоловіків 67 та 56 років, їх ушпиталили», – розповів Синєгубов.

Нагадаємо, у Харкові близько 10:05 25 червня пролунала серія вибухів, перед цим ПС ЗСУ попереджали про запуски КАБів. Мер Ігор Терехов підтвердив “прильоти” по місту. Пізніше він повідомив, що удар припав по житловій забудові одного з найбільших районів Харкова. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що було завдано трьох ударів по Київському району. Як розповіли в облпрокуратурі, були зафіксовані влучання, попередньо ФАБ-250 з УМПК, по промисловій зоні та стадіону. Внаслідок вибухів частково пошкоджені фасади дитсадка та спорткомплексу. Постраждалих немає.

Читайте також: Серія вибухів прогриміла в Харкові: Мельник попереджав про КАБ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16.50 росіяни вдарили щонайменше чотирма КАБами по селу Бобрівка Вільхівської громади Харківського району, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".