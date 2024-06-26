На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам

Последствия ударов по Купянску и поселку Боровая в ночь на 26 июня показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, около 2:10 военные РФ сбросили на Боровую, по предварительным данным, ФАБ-500 с УМПК. Повреждены магазины и частные домовладения.

В период с 3:30 до 5:20 в результате авиационных атак на Купянск подверглись частичным разрушениям и повреждениям жилые дома, хозяйственные помещения, авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в ночь на 26 июня под ударами были Купянск (в результате удара КАБ горели дом и автомобиль) и Боровая (горел магазин, повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ).