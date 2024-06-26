На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам
Последствия ударов по Купянску и поселку Боровая в ночь на 26 июня показала Харьковская облпрокуратура.
По данным следствия, около 2:10 военные РФ сбросили на Боровую, по предварительным данным, ФАБ-500 с УМПК. Повреждены магазины и частные домовладения.
В период с 3:30 до 5:20 в результате авиационных атак на Купянск подверглись частичным разрушениям и повреждениям жилые дома, хозяйственные помещения, авто.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в ночь на 26 июня под ударами были Купянск (в результате удара КАБ горели дом и автомобиль) и Боровая (горел магазин, повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, купянск, обстрел, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов по Купянску и поселку Боровая в ночь на 26 июня показала Харьковская облпрокуратура.".