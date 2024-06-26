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На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам

Происшествия 13:17   26.06.2024
Елена Нагорная
На Боровую ночью скинули ФАБ-500, а Купянск два часа подвергался авиаатакам

Последствия ударов по Купянску и поселку Боровая в ночь на 26 июня показала Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, около 2:10 военные РФ сбросили на Боровую, по предварительным данным, ФАБ-500 с УМПК. Повреждены магазины и частные домовладения.

В период с 3:30 до 5:20 в результате авиационных атак на Купянск подверглись частичным разрушениям и повреждениям жилые дома, хозяйственные помещения, авто.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что в ночь на 26 июня под ударами были Купянск (в результате удара КАБ горели дом и автомобиль) и Боровая (горел магазин, повреждено здание аптеки и остекление здания ЦРБ).

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 13:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов по Купянску и поселку Боровая в ночь на 26 июня показала Харьковская облпрокуратура.".