ISW оцінив лінію фронту та слова Путіна про відсутність планів захопити Харків

Заява Путіна про те, що наступ РФ у прикордонні Харківщини має на меті створення “буферної зони” для захисту російських територій від українських ударів, підтверджує попередні оцінки американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так аналітики прокоментували зроблену напередодні Путіним заяву, що російські сили нібито не мають найближчих планів щодо захоплення Харкова.

Також ISW проаналізував заяви президента України Володимира Зеленського про те, що українські сили стабілізували фронт на півночі Харківщини та що російські війська дійшли лише до першої з трьох ліній оборони.

Дані Зеленського про максимальну глибину просування військових РФ у 10 кілометрів узгоджуються з оцінкою ISW просування Росії під Липцями.

“Російські війська, ймовірно, віддадуть перевагу вирівнюванню фронту на півночі Харківської області на цій глибині, а не глибшим проникненням”, – пишуть аналітики.

При цьому в Інституті припускають, що війська РФ зможуть розтягнути українські сили вздовж широкого фронту та зосередити їх у районі держкордону, попри те, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області сповільнюється.

ISW продовжує вважати, що операції РФ вздовж держкордону з Харківщиною, швидше за все, мають на меті стратегічну мету — залучити та закріпити українські сили на цій осі, щоб забезпечити наступ в інших районах східної України. Старші військові командири НАТО підтвердили попередні оцінки аналітиків, що російські сили не мають достатніх сил для досягнення «стратегічного прориву» в Україні.

Інститут не підтверджує заяви РФ про просування поблизу села Липці Харківського району та міста Вовчанськ – 17 травня змін лінії фронту не спостерігалося.