До бетонної лінії оборони на Харківщині ніхто не дійшов – Зеленський

Росіяни на Харківщині дійшли тільки до першої з трьох ліній оборони, повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає «РБК-Україна».

«До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша – не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів», – пояснив президент.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.