Главные новости Харькова 18 мая: сбитые над регионом «Шахеды», сводка Генштаба

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:19

Ночью РФ снова атаковала «Шахедами» — ПВО уничтожила все 13 вражеских дронов, в том числе на Харьковщине

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, беспилотники сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.

7:10

В районе Волчанска украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения — Генштаб ВСУ

Как сообщалось в сводке на 23:00, на Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать защиту на направлениях Глубокое-Липцы и Бугруватка-Старица. Ситуация контролируется Силами обороны. Украинские воины в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Защитники успешно отбили три вражеские атаки. Продолжались три боевых столкновения на направлениях Кисловка-Ивановка и Крахмальное-Берестовое. Ситуация контролируется защитниками Украины.