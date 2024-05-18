Главные новости Харькова 18 мая: сбитые над регионом «Шахеды», сводка Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
7:19
Ночью РФ снова атаковала «Шахедами» — ПВО уничтожила все 13 вражеских дронов, в том числе на Харьковщине
Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, беспилотники сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
7:10
В районе Волчанска украинские подразделения усиливают оборону с целью улучшения тактического положения — Генштаб ВСУ
Как сообщалось в сводке на 23:00, на Харьковском направлении состоялось две попытки врага прорвать защиту на направлениях Глубокое-Липцы и Бугруватка-Старица. Ситуация контролируется Силами обороны. Украинские воины в отдельных районах ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, а также проводят мероприятия по прочесыванию местности.
На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений. Защитники успешно отбили три вражеские атаки. Продолжались три боевых столкновения на направлениях Кисловка-Ивановка и Крахмальное-Берестовое. Ситуация контролируется защитниками Украины.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, дрони, дроны, обстрелы, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 07:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".