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Женщина погибла и пять человек пострадали из-за обстрелов Волчанской громады

Происшествия 20:14   18.05.2024
Елена Нагорная
Женщина погибла и пять человек пострадали из-за обстрелов Волчанской громады

Очередные жертвы российских обстрелов приграничной Волчанской громады Харьковской области. 18 мая там погибла женщина и еще пятеро мирных жителей пострадали.

Как сообщили в областной прокуратуре, в результате обстрела Волчанска погибла 60-летняя женщина, получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет.

В результате ударов по селу Украинское травмирован 59-летний гражданский мужчина.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).

Также прокуратура открыла производство по факту обстрела гражданского авто 16 мая, в результате которого погибли два человека (ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Как установило следствие, четыре мирных жителя пытались на машине выехать из Волчанска, еще в городе они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 20:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередные жертвы российских обстрелов приграничной Волчанской громады Харьковской области. 18 мая там погибла женщина и еще пятеро мирных жителей пострадали".