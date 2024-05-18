Женщина погибла и пять человек пострадали из-за обстрелов Волчанской громады
Очередные жертвы российских обстрелов приграничной Волчанской громады Харьковской области. 18 мая там погибла женщина и еще пятеро мирных жителей пострадали.
Как сообщили в областной прокуратуре, в результате обстрела Волчанска погибла 60-летняя женщина, получили ранения двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две жительницы в возрасте 68 лет.
В результате ударов по селу Украинское травмирован 59-летний гражданский мужчина.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УКУ).
Также прокуратура открыла производство по факту обстрела гражданского авто 16 мая, в результате которого погибли два человека (ч. 2 ст. 438 УКУ — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Как установило следствие, четыре мирных жителя пытались на машине выехать из Волчанска, еще в городе они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и пассажир получили ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, Волчанская громада, обстрел, скорая, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 20:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередные жертвы российских обстрелов приграничной Волчанской громады Харьковской области. 18 мая там погибла женщина и еще пятеро мирных жителей пострадали".