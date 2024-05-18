Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади

Чергові жертви російських обстрілів прикордонної Вовчанської громади Харківської області. 18 травня там загинула жінка та ще п’ятеро мирних жителів постраждали.

Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу Вовчанська загинула 60-річна жінка, отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві мешканки віком 68 років.

У результаті ударів по селу Українське травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Також прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу цивільного авто 16 травня, внаслідок якого загинули двоє людей (ч. 2 ст. 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Як встановило слідство, чотири мирні жителі намагалися на машині виїхати з Вовчанська, ще у місті вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення.