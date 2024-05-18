Live
  • Сб 18.05.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади

Події 20:14   18.05.2024
Олена Нагорна
Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади

Чергові жертви російських обстрілів прикордонної Вовчанської громади Харківської області. 18 травня там загинула жінка та ще п’ятеро мирних жителів постраждали.

Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок обстрілу Вовчанська загинула 60-річна жінка, отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві мешканки віком 68 років.

У результаті ударів по селу Українське травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).

Також прокуратура відкрила провадження за фактом обстрілу цивільного авто 16 травня, внаслідок якого загинули двоє людей (ч. 2 ст. 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Як встановило слідство, чотири мирні жителі намагалися на машині виїхати з Вовчанська, ще у місті вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення.

Читайте також: На півночі Харківщини ворог атакував вісім разів, йде бій біля Вовчанська – ГШ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Удень може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 травня
Удень може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 травня
18.05.2024, 20:30
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
Нардепка від СН Безугла вимагає відставки головкома Валерія Залужного (відео)
26.11.2023, 21:48
Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади
Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади
18.05.2024, 20:14
У ХОВА спростовують, що «дружина Синєгубова купила елітну нерухомість у Дубаї»
У ХОВА спростовують, що «дружина Синєгубова купила елітну нерухомість у Дубаї»
18.05.2024, 13:12
Під ударом УМПБ був приватний сектор у Шевченківському районі Харкова (фото)
Під ударом УМПБ був приватний сектор у Шевченківському районі Харкова (фото)
18.05.2024, 18:42
Де РФ може взяти додаткові сили для атак на півночі Харківщини: аналіз Машовця
Де РФ може взяти додаткові сили для атак на півночі Харківщини: аналіз Машовця
18.05.2024, 17:14

Новини за темою:

18:15
На півночі Харківщини ворог атакував вісім разів, йде бій біля Вовчанська – ГШ
17:14
Де РФ може взяти додаткові сили для атак на півночі Харківщини: аналіз Машовця
16:09
Ворог намагається прорвати оборону біля Липців і закидає КАБами прикордоння
13:34
Ворог атакував у напрямку Липців, захисники намагаються його відтіснити – ГШ
12:36
22 КАБи скинули окупанти на Вовчанськ: фото наслідків ударів по Харківщині

Ви читали новину: «Жінка загинула і п’ятеро людей постраждали через обстріли Вовчанської громади»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 20:14;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергові жертви російських обстрілів прикордонної Вовчанської громади Харківської області. 18 травня там загинула жінка та ще п’ятеро мирних жителів постраждали".