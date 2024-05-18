В Харькове накануне пострадали 35 человек, ночью БпЛА город не атаковали — мэр

35 человек, по данным мэра Игоря Терехова, пострадали в результате авиаудара по предприятию в Харькове днем 17 мая.

«Вчера в середине дня прогремели взрывы на производственном предприятии. Там была рабочая смена, люди работали… Сейчас в больнице находятся 16 человек, двое из них в очень тяжелом состоянии. Так цинично обстреляли предприятие, так цинично обстреливают наш город. Эти попадания были корректируемыми авиабомбами, которые сбрасывают самолеты с территории РФ», — рассказал Терехов.

Ночь, по его словам, прошла «более-менее спокойно» — «Шахеды» атаковали область, где вызвали разрушения, и до Харькова не долетели.

Терехов в очередной раз отметил, что паники в городе нет, люди в выходной занимаются своими делами, работает транспорт, открыты магазины, кафе, АЗС, аптеки.

«Никакой паники. Очень много людей в городе, никто никуда не убегает, не выезжает. Да, враги пытаются, знаете, продвинуться. Это мы прекрасно понимаем и верим в наши славные ВСУ и благодарим за то, что можем сегодня более-менее спокойно жить», — добавил Терехов.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. По данным главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, авиация РФ била УМПБ Д-30. Сообщалось, что в результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина. Утром 18 мая стало известно, что один из пострадавших — 33-летний мужчина — скончался в больнице.