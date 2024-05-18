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Погибших от удара по Харькову уже четверо: в больнице умер 33-летний раненый

Происшествия 12:02   18.05.2024
Елена Нагорная
Погибших от удара по Харькову уже четверо: в больнице умер 33-летний раненый

До четырех возросло количество погибших в результате авиаудара по предприятию в Харькове днем 17 мая.

«Сегодня в больнице умер 33-летний мужчина. 16 человек лечатся на стационаре, двое — в тяжелом состоянии», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. По данным главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, авиация РФ била УМПБ Д-30. Сообщалось, что в результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 12:02;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До четырех возросло количество погибших в результате авиаудара по предприятию в Харькове днем 17 мая.".