Live
  • Сб 18.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти

Происшествия 11:17   18.05.2024
Елена Нагорная
Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти

На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось авиаудару днем 17 мая, еще продолжается разбор завалов, поэтому цифры по количеству жертв еще могут быть уточнены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По состоянию на утро, напомнил он, было известно о троих погибших и 31 пострадавшем.

«Состояние достаточно разное. Есть очень тяжелые раненые, потому что удары были достаточно серьезные. Это были управляемые авиабомбы. Часть людей в среднем состоянии, часть — в легком. Однако говорить еще рано, потому что проведены оперативные вмешательства, нужно стабилизировать состояния. Позже будем коммуницировать о состоянии пострадавших. Тем более, что на самом предприятии еще проводятся мероприятия по разбору завалов. Поэтому цифры могут быть уточнены», — сказал Синегубов.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. По данным главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, авиация РФ била УМПБ Д-30. В результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар по Харькову: Тимошко назвал тип боеприпаса и сообщил о 31 пострадавшем
Удар по Харькову: Тимошко назвал тип боеприпаса и сообщил о 31 пострадавшем
18.05.2024, 08:45
Главные новости Харькова 18.05: атака на энергообъекты, ситуация в приграничье
Главные новости Харькова 18.05: атака на энергообъекты, ситуация в приграничье
18.05.2024, 10:39
«Шахеды» ночью атаковали энергообъекты Харьковщины и Полтавщины — Минэнерго
«Шахеды» ночью атаковали энергообъекты Харьковщины и Полтавщины — Минэнерго
18.05.2024, 10:29
ISW оценил линию фронта и слова Путина об отсутствии планов захватить Харьков
ISW оценил линию фронта и слова Путина об отсутствии планов захватить Харьков
18.05.2024, 07:57
Машовец высмеял планирование российского командования на севере Харьковщины
Машовец высмеял планирование российского командования на севере Харьковщины
18.05.2024, 09:29
Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти
Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти
18.05.2024, 11:17

Новости по теме:

20:41
До трех возросло число погибших от удара КАБами по Харькову, пострадавших — 28
18:06
19 раненых в Харькове из-за удара КАБами, четверо в тяжелом состоянии
16:44
Уже двое погибших и 13 раненых в Харькове в результате удара КАБом
08:34
Ночная атака на Харьков обошлась без пострадавших, в области погибшие — ГУНП
08:29
В Харькове за сутки ранены 24 гражданских, в том числе четыре ребенка — ГУНП

Вы читали новость: «Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось авиаудару днем 17 мая, еще продолжается разбор завалов, поэтому цифры по количеству жертв еще могут быть уточнены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".