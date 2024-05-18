Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти
На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось авиаудару днем 17 мая, еще продолжается разбор завалов, поэтому цифры по количеству жертв еще могут быть уточнены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.
По состоянию на утро, напомнил он, было известно о троих погибших и 31 пострадавшем.
«Состояние достаточно разное. Есть очень тяжелые раненые, потому что удары были достаточно серьезные. Это были управляемые авиабомбы. Часть людей в среднем состоянии, часть — в легком. Однако говорить еще рано, потому что проведены оперативные вмешательства, нужно стабилизировать состояния. Позже будем коммуницировать о состоянии пострадавших. Тем более, что на самом предприятии еще проводятся мероприятия по разбору завалов. Поэтому цифры могут быть уточнены», — сказал Синегубов.
Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. По данным главы облуправления Нацполиции Владимира Тимошко, авиация РФ била УМПБ Д-30. В результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, погибшие, пострадавшие, предприятие, синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 11:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось авиаудару днем 17 мая, еще продолжается разбор завалов, поэтому цифры по количеству жертв еще могут быть уточнены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".