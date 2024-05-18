Авиаудар по Харькову: Синегубов не исключает, что число жертв может возрасти

На гражданском предприятии в Харькове, которое подверглось авиаудару днем 17 мая, еще продолжается разбор завалов, поэтому цифры по количеству жертв еще могут быть уточнены, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По состоянию на утро, напомнил он, было известно о троих погибших и 31 пострадавшем.

«Состояние достаточно разное. Есть очень тяжелые раненые, потому что удары были достаточно серьезные. Это были управляемые авиабомбы. Часть людей в среднем состоянии, часть — в легком. Однако говорить еще рано, потому что проведены оперативные вмешательства, нужно стабилизировать состояния. Позже будем коммуницировать о состоянии пострадавших. Тем более, что на самом предприятии еще проводятся мероприятия по разбору завалов. Поэтому цифры могут быть уточнены», — сказал Синегубов.