Удар по Харькову: Тимошко назвал тип боеприпаса и сообщил о 31 пострадавшем
УМПБ Д-30 ударила авиация РФ по Харькову днем 17 мая, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, в результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина.
В селе Липцы Харьковского района около 17:00 в результате обстрела из РСЗО взрывные ранения получил 53-летний гражданский. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.
В поселке Купянск-Узловой около 12:30 в результате удара корректируемыми авиабомбами (ФАБ с модулем планирования УМПК-250) были повреждены больница, детсад и жилые многоэтажки. Получила ранения 74-летняя женщина.
Также под обстрелами 17 мая были села Черкасские Тишки, Земляной Яр, поселок Белый Колодезь и город Волчанск. Во всех случаях обошлось без жертв среди гражданских.
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Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. Ранее было известно о троих погибших и 29 пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Купянск-Узловой, липцы, полиция, тимошко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 08:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УМПБ Д-30 ударила авиация РФ по Харькову днем 17 мая, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко".