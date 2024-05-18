Удар по Харькову: Тимошко назвал тип боеприпаса и сообщил о 31 пострадавшем

УМПБ Д-30 ударила авиация РФ по Харькову днем 17 мая, сообщил в утренней сводке глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, в результате этой атаки погибли трое гражданских мужчин, а также получили ранения 30 мужчин и женщина.

В селе Липцы Харьковского района около 17:00 в результате обстрела из РСЗО взрывные ранения получил 53-летний гражданский. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

В поселке Купянск-Узловой около 12:30 в результате удара корректируемыми авиабомбами (ФАБ с модулем планирования УМПК-250) были повреждены больница, детсад и жилые многоэтажки. Получила ранения 74-летняя женщина.

Также под обстрелами 17 мая были села Черкасские Тишки, Земляной Яр, поселок Белый Колодезь и город Волчанск. Во всех случаях обошлось без жертв среди гражданских.

Напомним, около 15:40 17 мая оккупанты нанесли удар двумя КАБами по Холодногорскому району Харькова, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. Возник пожар. Ранее было известно о троих погибших и 29 пострадавших.