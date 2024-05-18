Удар по Харкову: Тимошко назвав тип боєприпасу і повідомив про 31 пораненого
УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову вдень 17 травня, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
За його даними, у результаті цієї атаки загинули троє цивільних чоловіків, а також отримали поранення 30 чоловіків та жінка.
У селі Липці Харківського району близько 17:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ вибухові поранення отримав 53-річний цивільний. У важкому стані його доправили до лікарні.
У селищі Куп’янськ-Вузловий близько 12:30 в результаті удару керованими авіабомбами (ФАБ з модулем планування УМПК-250) були пошкоджені лікарня, дитсадок і житлові багатоповерхівки. Отримала поранення 74-річна жінка.
Також під обстрілами 17 травня були села Черкаські Тишки, Земляний Яр, селище Білий Колодязь та місто Вовчанськ. У всіх випадках минулося без жертв серед цивільних.
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Нагадаємо, близько 15:40 17 травня окупанти завдали удару двома КАБами по Холодногірському району Харкова, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Виникла пожежа. Раніше було відомо про трьох загиблих та 29 постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Купянск-Узловой, липцы, поліція, тимошко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 08:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д-30 вдарила авіація РФ по Харкову вдень 17 травня, повідомив у ранковому зведенні голова ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко".